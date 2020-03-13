المريخ الفاشر يعود لسباق الممتاز عبر الوادي نيالا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعود فريق الكرة بالمريخ الفاشر عصر اليوم لسباق الدوري الممتاز من خلال مباراة مهمة امام الوادي نيالا بعد حادثة احتراق مقر اقامة اللاعبين بفندق اوركيدا بالخرطوم ووفاة لاعب الفريق العيسوي ويجدر ذكره ان للفريق 37 نقطة.

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