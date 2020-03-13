إرتفاع في سعر الدولارمقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 13/3/2020

الخليج 365 :

حققت أسعار الدولار والعملات الأجنبية ارتفاعات كبيرة بصورة مفاجئة في أسواق النقد في السودان بحسب مصادر من السوق السوداء بأن الدولار سجل ارتفاع عند 116 بينما سجل الريال السعودي 30.44 جنيه وسط ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وقلة الكميات المعروضة ،وكان قد توقع التجار في أسواق العملات باستمرار ارتفاع سعر الدولار خلال شهر مارس والتي قد تسجل 150 جنية.

وكانت الحكومة السودانية قامت بشن حملات أمنية على تجار العملات الذين يستغلون الاضطرابات في أسواق المال الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني الأيام الماضي .

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء