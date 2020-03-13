اليوغندي جمال سالم يتلقي عرضا من الدوري التونسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الحارس اليوغندي جمال سالم حصل على ثلاثة عروض خلال الفترة الاخيرة وٱخرها من الدوري التونسي من الافريقي وذلك عبر وكيل لاعبين رفض اللاعب الكشف عنه ويجدر ذكره ان ناديي الرائد من السعودية و صن داونز جنوب إفريقيا واخطر اللاعب برغبته في الرحيل نهاية الموسم الحالي.

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