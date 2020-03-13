المريخ يقدم عرضاً ضخماً للدمازين

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن نادي المريخ قدم عرضا ضخما للاعب المريخ الفاشر وهدافه سيف الدمازين وذلك لضمه للكشوفات خلال فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوفه تأهبا للموسم الجديد.

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