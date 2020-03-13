ابشر : تصدير 49 ألف راس من الماشية

الخليج 365 :

-اعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي تصدير 10 الاف راس من الماشية لسلطنة عمان بجانب تصدير 14 الف راس من الابل و499 راس من الابقار الى مصر.

وقال الدكتورعلم الدين عبدالله وزير الثروة الحيوانية فى منبر سونا اليوم انه جرى تصدير هذه الكميات من الماشية عقب اعلان خلو السودان من مرض حمى الوادي المتصدع و قال ان صادر اللحوم لم يتوقف حيث تواصل تصدير اللحوم لكل من سلطنة عمان والكويت والامارات ومصر والسعودية .

وقال الوزيرانه منذ بداية العام 2020 وحتي 10 مارس الحالى جرى تصدير 892,280 طن من لحوم الضان و157.359 طن من الماعز ومليون طن من لحوم الابقار وعدد 21 راس من الابل .

وعدد ابشر المسالخ الحديثة بالبلاد التى تتطالبق مع المواصفات العالمية (الكدرو ،كرري،جيمكو،شاهين )مشيرا الى ان هنالك مسالخ تحت الانشاء سيتم افتتاحها فى العام 2021م و نوه الى ان صادراللحوم للملكة العربية السعودية يفتح اسواق جديدة للحوم السودانية فى منطقة الشرق الاوسط .