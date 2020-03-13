وفد سوداني رفيع المستوى برئاسة حميدتي الى القاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر دبلوماسية أن وفدا سودانيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، سيتوجه إلى القاهرة، غد السبت، لبحث جملة من الملفات المهمة.

وقالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ”العين الإخبارية”، إن زيارة الوفد الذي يضم وزير المالية إبراهيم البدوي، ومسؤولين آخرين، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، التقوا، الإثنين الماضي، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

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وجاءت زيارة مدير المخابرات المصرية للخرطوم، بعد ساعات من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في رسالة تضامنية من القاهرة إلى السودان.

وحتى اللحظة لم تعلن القاهرة أو الخرطوم، رسميا، عن زيارة الوفد السوداني لمصر.