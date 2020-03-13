مناوي : أفراد من قوى التغيير ترفض السلام في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة جيش تحرير السُودان مني اركو مناوي،أن جهات من قوى إعلان الحرية والتغيير، ترفض السلام في السُودان، وأكد بأن أفراد منهم بأنهم أقرب للنظام البائد،ولديهم مصالح مالية معه .

وقال مناوي في مقابلة مع “صوت الهامش” تُنشر لاحقاً “أن نُشطاء قوى إعلان الحرية والتغيير فاسدون ولديهم تعاملات مالية مع بعض الأجهزة الأمنية للنظام البائد”.

مبيناً أن التحالف الحاكم في البلاد ينظر للسودان بفهم ضيق،ويختصر السُودان في المساحة الواقعه ما بين الجيلي وجبل أولياء في الخرطوم، وزاد قائلاً “قوى إعلان الحرية والتغيير مختلفين مع أنفسهم هم يعتقدون أنهم يمثلون 60% من السودان، وهذا الأمر بالنسبة لنا ليس صحيحاََ” .

وأردف “أشبال قوى إعلان الحرية والتغيير في حوجة إلى أن ندربهم حول السودان الواسع والمتمدد”.

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وأكد أن الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد الآن معيبة، وتم تفصيلها بناءََ على مصالح بعض الأحزاب السياسية، وأضاف أن الفترة الإنتقالية يجب أن تُحكم بدستور إنتقالي، وليس وثيقة بها عيوب كثيرة .

ودعا مناوي للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، من كافة الأطراف سوي كان عن طريق المثول او التسليم.

ونفي مناوي تورطه بالقتال في دولة ليبيا، وإعتبر ما يُردد بشأن ذلك بالاكاذيب والمعلومات المضللة، لافتاََ أن السودان الآن يُعاني من صراع المحاور.