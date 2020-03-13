شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت السلطات المختصة رئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالخرطوم لمتابعة حالته الصحية. وأشارت مصادر (السوداني الدولية) إلى أن السنوسي يعاني من بعض الأمراض، وكان قد أجرى فحوصات طبية قبل احتجازه في سجن كوبر.

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كانت هذه تفاصيل خبر تدهور صحة رئيس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي ونقله من سجن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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