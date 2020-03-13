عائلة نافع تنفي خبر وفاته بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت عائلة القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول، القيادي نافع علي نافع انباء وفاته في سجن كوبر .

وكان ناشطون ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع خلال الساعات الماضية انباء عن وفاة القيادي بالنظام البائد نافع علي نافع في سجن كوبر .

وقال محمد نافع، أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي عن وفاة والده .

وأضاف محمد بحسب مانشرته صحيفة الانتباهة ان : “الوالد بخير والحمد لله في أحسن حال وأتم العافية”، وتابع قائلًا : “الناس بتلقط طرف الكلام وتنشر ساي .. توفيت فجر الخميس خالته الحاجة عائشة محمد أحمد ربنا يتقبلها”.

وأكدت الصحيفة عن مصادر مطلعة في سجن كوبر ان القيادي بالنظام البائد بصحة جيدة ويمارس رياضته الصباحية كالمعتاد يوم الخميس ولا يعاني من أي مرض .