مسار: حكومة حمدوك فشلت فشلا ذريعا في حل الازمة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب الامة الوطني المهندس عبدالله علي مسار لتدخل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي للتدخل العاجل وحل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة كفاءات من خارج الأحزاب، واكد ان عدم القيام بذلك سيدخل البلاد في فوضي وانفراط امني وأضاف لذلك فإن الأمر يستدعي لتدخل المؤسسة العسكرية والامنية لأنها محل ثقة الشعب وتشكل الضامن لتراب الوطن.وقطع مسار بأن حكومة حمدوك فشلت فشلا ذريعا في حل الازمة الاقتصادية وأوضح إن كل الشعب الان بين صفوف البزين والجازلين والرغيف والغاز حتي الحطب والفحم صار ضمن الضائقة وأشار الي ارتفاع حاد في سعر الدولار مقابل الجنيه واضاف صار هنالك غلاء طاحن. وقال مسار ان مهمة الحكومة تكمن في حل الازمة الاقتصادية وإنجاز ملف السلام بجانب اعداد القوانين الخاصة بالانتخابات تمهيدا لاجرائها بعد الفترة الانتقالية واضاف علي كل الأحزاب والقوى السياسية أن تستعد للانتخابات. وقال مسار في هذا الوقت يتم حوار بين القوي السياسية حول القضايا الاساسية استعدادا لدستور دائم بعد الانتخابات وأشار الي أن مهام حكومة التكنوقراط عمل علاقات خارجية متوازنة تخدم مصلحة السودان.وقطع مسار بان الوفاق الوطني مطلوب ولكن في ظل استقرار سياسي وامني ومعيشي واقتصادي وأشار الي أن الازمة السودانية الان فاقت الوصف وحكومة حمدوك لا يلوح لها حل وليس هنالك بارقة أمل واضاف حتي الحاضنة السياسية لها منقسمة وبينها صراعات حادة وليست لديها قدرة علي مساعدته للخروج من الازمة وأوضح ان الأزمات تتفاقم لحظة بلحظة ونوه لدخول أزمة الكهرباء ومياه الشرب في الخرطوم في الخط بجانب أزمة الدواء وانقطاع الكهرباء من المستشفيات وازمة المواصلات داخل العاصمة وخارجها وأضاف أما معاناة الولايات حدث ولاحرج لانها أصلا ليست محل اهتمام الحكومة في الخرطوم وقال امر البلاد الان جلل وتابع أي تراخي واضح انه يقود الي فوضي عارمة قد تعصف بالبلاد الي مزالق الهلاك.