أمين حسن عمر: الطابور خط من الناس عادة ما يقفون او...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشعل القيادي الإسلامي البارز د. أمين حسن عمر وسائط التواصل الاجتماعي بتعريفات جديدة عن (الطابور) و(الكهرباء). وقال أمين في صفحته التي تحظى بمتابعة كبيرة: (الطابور: خط من الناس، عادة ما يقفون او في السيارات، ينتظرون الحصول على شيء ما. إنه يمكن استنفاد شيء في أي وقت خاصة في السودان). وفي تعريفه للكهرباء قال د. أمين: (الكهرباء هى تدفق التيارالاليكترونى (الاليكترونات) عبر وسيط فى إتجاه واحد. والكهرباء ضرب من ضروب الطاقة تستخدم للإنارة وإدارة الماكينات والأدوات. لا تقل انقطعت الكهرباء، الكهرباء دفق لا ينقطع .. ينقطع الفيرنس .. وقد ينقطع الرأي فيتلف).

وعلق أحد الناشطين على المنشور بقوله: (لو تركتم لهذا الشعب مخزوناً من الفيرنس لما إنقطع الدفق ولكنكم قضيتم على الأخضر واليابس وتركتونا على بقايا من وطن).