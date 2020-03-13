كرونا تضرب ثلاثة من لاعبي ليستر سيتي

الخليج 365 :
أكد مدرب ليستر سيتي برندان رودجرز، أن 3 من لاعبيه يخضعون حاليا للحجر الصحي، بعدما ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.
وجاءت تصريحات رودجرز خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الخميس، قبل مباراة الفريق يوم السبت أمام واتفورد.
وقال رودجرز خلال المؤتمر: “لدينا بعض اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض وعلامات (على فيروس كورونا)، نحن نتبع التعليمات، وتم عزلهم عن الفريق”.
وأكمل “لدينا طاقم طبي رائع هنا في النادي يقدم النصح للاعبين والطاقم المساعد وللجميع، تم تحديد ما يجب الحذر منه بوضوح شديد”.
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