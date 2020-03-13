وزير الصحة يعقد مؤتمرا هاما اليوم الجمعة

التاريخ: 13-مارس-2020
فى :أخبار
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يعقد دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي مؤتمراً هاماً اليوم الجمعة الثالث عشر من مارس الجاري بالقاعة الكبرى بالوزارة في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك بحسب وكالة سونا للأنباء.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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