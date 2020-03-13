وزير الصحة يعقد مؤتمرا هاما اليوم الجمعة

التاريخ: 13-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements يعقد دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي مؤتمراً هاماً اليوم الجمعة الثالث عشر من مارس الجاري بالقاعة الكبرى بالوزارة في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك بحسب وكالة سونا للأنباء. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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