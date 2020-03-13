توقيف مسؤول سابق بشركة (عارف) الكويتية في قضية خط هيثرو

التاريخ: 13-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة ألقت لجنة التحقيق في قضية خط هيثرو والنقل النهري القبض على العبيد فضل المولى، ووضعته كمتهم ثاني في بلاغ بيع خط هيثروا، والنقل النهري. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، فإن مباحث اللجنة أوقفت العبيد بتهمة بيع خط هيثرو والنقل النهري، بحكم أنه كان ممثلاً وقتها لشركة عارف الكويتية برفقة الشريف بدر رئيس مجلس إدارة سودانير والذي أوقفته اللجنة على ذمة القضية.

وأودعت النيابة فضل المولى الحراسة عقب التحقيق معه حول ملابسات صفقة البيع. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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