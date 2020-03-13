قوى الحرية: لا نسير في الاتجاه الصحيح

أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف بأنهم لا يسيرون في الاتجاه الصحيح، وقال ” نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح لأننا نفقد العامل الأهم في ترجيح كفة الانتقال وهو قوة الكتلة المدنية الشعبية ومدى تنظيمها”.

وعزا يوسف في تدوينة على صفحته بـ(فيسبوك) الأمر إلى ضعف أداء قوى الحرية والتغيير وعدم قدرتها على الاستجابة للتحولات الضخمة التي حدثت في البلاد بجانب ضعف أداء الحكومة وعدم تمكنها من تحقيق تقدم في الملفات الرئيسية التي تقع على عاتقها وعدم قدرة قوى المجتمع المدني العديدة على ملء الفضاء المدني وغياب المبادرات التي تقوم ببناء مؤسسات ترسخ الانتقال الديمقراطي إضافة إلى حالة التناحر بين القوى المدنية المختلفة وسعيها لتكسير وإضعاف بعضها البعض عوضاً عن الوحدة وتكامل الأدوار من اجل تحقيق أهداف مشتركة فضلاً عن السعي الممنهج لإضعاف كل القوى المدنية عبر سلاح الشائعات وافقادها الثقة في بعضها البعض وتيئيس الناس من جدوى الانتقال في حد ذاته.

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وقال إن هذا الواقع تحيط به عوامل تزيد من تعقيد الوضع وخطورته أهمها وجود أكثر من خمسة جيوش في السودان مع انتشار السلاح بكثافة خارج سيطرة الحكومة، وتنافس دولي واقليمي حاد على تشكيل الأوضاع في السودان ونقل الصراعات لسوحه الداخلية، وأضاف” هذه الوضعية ستقود للانهيار على نسق بلدان عديدة تحيط بنا نجحت قواها الشعبية في اسقاط انظمة شمولية وفشلت نخبها في إدارة الانتقال فارتدت الأمور لحروب أهلية شاملة غيبت جهاز الدولة”.

وبحسب صحيفة السوداني، شدد يوسف على أن نجاح الثورة في تحقيق مهامها يرتبط بعامل حاسم هو توحيد القوى الشعبية حول أهداف موحدة ونسق تنظيمي مؤسساتي يشبك بين مختلف تكويناتها ويكامل بين أدوارها، وأكد أن هذه المهمة تتطلب تقوية الحكومة واسنادها في عملها وترتبط بإصلاح الحرية والتغيير وتوسيعها وسد ثغراتها وليس هدمها وتكسيرها، كما تتطلب بناء الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني ولجان المقاومة والأحياء وتنظيمها وتمثيلها لمصالح القوى الاجتماعية المختلفة، وتابع” إن ننجح أو نفشل هو خيارنا بالكامل ويمكننا أن نختار”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)