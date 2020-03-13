آلية من القوات النظامية لمراقبة السلع المدعومة بالخرطوم

كشف والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، عن مشاورات لتكوين آلية من كل القوات النظامية، بالتشاور مع الحكومة المركزية للقيام بالرقابة والمتابعة ومنع تهريب وتخزين السلع المدعومة من الدولة وتشمل الوقود والدقيق.

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والتقى الوالي بمكتبه “الخميس”، مدير شرطة ولاية الخرطوم الجديد الفريق شرطة عز الدين الشيخ، ومدير إدارة الجنايات اللواء شرطة زين العابدين.

وقال الوالي إن هناك تنسيقاً كبيراً بين مكونات لجنة أمن الولاية مما ساعد في الاستقرار الأمني، غير أن هناك مجهودات مطلوبة في قضايا معاش المواطن.

وبحسب صحيفة السوداني، أكد مدير شرطة الولاية، أنهم يدركون أهمية دور الشرطة في هذه المرحلة الحساسة، مما يتطلب الوعي التام في التعامل مع قضايا الأمن، ويستدعي قيام الشرطة بواجبها المهني وفقاً للقانون.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)