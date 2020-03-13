رئيس جنوب السودان يعين زوجة نائبه رياك مشار وزيرة للدفاع

الجمعة 13 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف رئيس جنوب السودان سالفا كير، أمس الخميس، عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها مع خصمه السابق الذي أصبح نائب الرئيس رياك مشار، حيث قرر تعيين زوجة مشار وزيرة للدفاع.



ونقل التلفزيون الرسمي فى جنوب السودان مرسوماً رئاسياً يسمي 34 وزيراً و10 مساعدين. ويأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين كير ومشار حول تشكيل حكومة وحدة أعلن عنها في 22 فبراير في جوبا. ومن بين الوزراء الجدد زوجة رياك مشار، أنجيلينا تيني التي أصبحت وزيرة للدفاع وهي المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب. ويفترض أن تؤدي الحكومة اليمين في وقت لاحق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. واستغرق كير ومشار حوالى ثلاثة أسابيع للتوافق على أسماء الوزراء الرئيسيين في الحكومة. وهذه المرة الثالثة التي يحكم فيها سوياً كير كرئيس ومشار كنائب رئيس منذ استقلال البلاد عام 2011.

وتشكيل حكومة وحدة وطنية هو نقطة أساسية من اتفاق سلام أُبرم عام 2018. وأدى هذا الاتفاق إلى خفض حدة المعارك وسمح بالمضي ببطء نحو تسوية سياسية. إذ إن اتفاق الزعيمين على ترتيبات إرساء السلام وتوافقهما على تشكيل حكومة واحدة، استغرق 18 شهراً.

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ويُفترض أن يتم الإعلان عن تعيينات مهمة أخرى خصوصاً في مناصب أساسية مثل حكام الولايات التي يضمها جنوب السودان.

وكان كير قد أعلن موافقته قبل أسابيع على مطلب أساسي للمعارضة هو العودة إلى نظام فيدرالي لعشر ولايات.

وعندما استقل عن السودان في 2011، كان جنوب السودان يضم عشر ولايات بحسب دستور البلاد، زاد كير عددها في 2015 إلى 28، ولاحقا إلى 32 ولاية. وكان كير قد رفض مرارا التراجع عن عدد الولايات لكنه تعرض لضغوط دولية هائلة للقبول بتسوية.

وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير مشار بالتدبير لانقلاب. وأسفر النزاع الذي اتسم بفظائع من بينها جرائم وعمليات اغتصاب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال ست سنوات وتسبب بأزمة إنسانية كارثية.