زيادة سعر الخبز وإختفاء صفوف الخبز من ولاية الخرطوم خلال 10...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وعد رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني باختفاء صفوف الخبز من ولاية الخرطوم خلال 10 أيام اذا وافق الأخير على زيادة حجم الرغيفة الى 90 جراماً بسعر 2 جنيه للمواطن، ووافق أعضاء بالاتحاد في اجتماع عاصف أمس باتحاد المخابز بالسجانة على العرض، مؤكدين توفير الميزان لكل مخبز.

فيما رفض البقية مقترح الميزان، مشيرين أن السوق كل يوم في زيادة بشكل مضطرد وأنهم فقدوا الثقة في حديث الوزير الذي وعدهم في أكثر من مرة بحل مشاكلهم، ولكن تمضي الفترة المتفق عليها دون أية قرارات منه تطمئن أصحاب المخابز.

الى ذلك، هدد البعض بالإضراب وعدم استلام حصتهم من الدقيق اذا تفاقمت الأوضاع أكثر من ذلك. مشيرين الى أن زيادة كاملة لمدخلات الإنتاج حيث ارتفع سعر الخميرة من 1200 عند الاتفاق الأول مع مدني الى 2800 الآن وجركانة الزيت ارتفعت الى 3 آلاف فكل يوم مدخلات الإنتاج في زيادة دون أن يدري مدني عباس عن ما نعانيه.