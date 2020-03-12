الطاقة تعلن عن ضخ كميات مضاعفة من الوقود مع تنفيذ حملة رقابية يومي الجمعة والسبت

الخليج 365 :

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين تنفيذ حملة متابعة ميدانية ورقابة على محطات خدمة الوقود يومي الجمعة والسبت، ينفذها الدكتور حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة، ولجنة آلية ضبط ومراقبة توزيع الوقود، لمراقبة وتوزيع الوقود ميدانياً، بدءً من مرحلة التدفيع بمستودعات الجيلي والشجرة، وحتى مرحلة التوزيع على الطلمبات.

وصرح المهندس أيمن ابو الجوخ، رئيس لجنة مراقبة وضبط توزيع الوقود، عن عزمهم توزيع كميات مضاعفة من الوقود للطلمبات، وقال، من المقرر زيادة كمية التعبئة في العربات الملاكي ل(فل تنك) بدلاً من (120) جنيه ليومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس لجنة مراقبة الوقود آن مستودع الشجرة استأنف التدفيع بعد توقفه، الأمر الذي ساهم في وفرة الوقود.