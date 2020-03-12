الفاتح النقر يكشف تفاصيل جديدة عن أعداد الهلال لبقية مباريات الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد المدير الفني للهلال، الفاتح النقر، برنامج الفريق للمرحلة المقبلة، خلال فترة تأجيل مباريات الفريق بالدوري السوداني الممتاز، بسبب تحضيرات صقور الجديان لتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأوضح النقر في تصريحات ، أنه منح لاعبيه 3 أيام راحة تنتهي غدًا الجمعة، وسيعود الفريق لخوض التدريبات بداية من السبت المقبل.

وتابع “قررنا خوض مباراتين وديتين قبل عودة لاعبينا مع المنتخب السوداني من غانا، المباراة الأولى ستكون 19 مارس/آذار الجاري، والثانية يوم 26 من نفس الشهر، دون تحديد هوية الفريقين”.يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم برصيد 51 نقطة.