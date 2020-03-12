الخليج 365 : أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تعميماً للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواءه، يفيد فيه بتمثيل اتحاد،(12) دولة بـ(4) أندية في الابطال والكونفدرالية، بواقع ناديين في كل بطولة، وقد جاء الاتحاد السوداني لكرةالقدم (SFA)، من بين الاتحادات المستثناه، حيث جاء إلى جانبه؛ المغرب، مصر، تونس، الكنغو الديمقراطية، الجزائر، جنوب افريقيا، زامبيا، نيجيريا، غينيا، أنقولا، وليبيا..

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على قرار الكاف بخصوص عدد الفرق السودانية التي تشارك في في الموسم القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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