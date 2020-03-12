الفرنسي فيلود يضم ثنائي الأحمر لقائمة المنتخب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تقرّر أن ينضم نجما الفرقة الحمراء صلاح نمر، ووليد حسن إلى كلية المنتخب الوطني بعدما طالب بحسب ما علمت “السوداني”.

وكان الثنائي قد شارك مع المريخ في مباراة الأخيرة أمام الشرطة القضارف قبل أن يمنح الجهاز الفني لـ”صقور الجديان” بضمهما إلى القائمة.

وسابقًا، كان الجهاز الفني للمنتخب السوداني قد أعلن عن القائمة التي جاءت من تسعة أندية، بواقع (8) لاعبين من الهلال، (7) من المريخ، (3) من الاهلي شندي، (2) الخرطوم الوطني، (2) المريخ الفاشر، و(1) من الهلال الابيض، زائداً (3) لاعبين من الدوريات الخارجية.

وشملت القائمة كلٍا من السمؤال ميرغني، أطهر الطاهر، عبداللطيف سعيد (بويا)، أبوعاقلة عبد له ، نصرالدين الشغيل، وليد بخيت (الشعلة)، فارس عبد الله، ومحمد موسى الضي – الهلال الخرطوم – على أبوعشرين، منجد النيل، أمير كمال، محمد الرشيد، رمضان عجب، محمد حامد (التش)، وضياء الدين محجوب – المريخ الخرطوم – اسحق آدم، ياسر مزمل، ومصعب كردمان – الأهلي شندي – حسين إبراهيم (الجريف)، ومعاذ عبد الرحيم (القوز) – الخرطوم الوطني – مفضل محمد الحسن، وبخيت خميس – المريخ الفاشر – أحمد إبراهيم (وضاح) – الهلال الأبيض، ومن الدوريات الخارجية؛ محمد عبد الرحمن (الجزائر)، يس حامد (رومانيا)، وعمار طيفور (إيطاليا)

ويتأهب منتخب السودان لخوض مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون في 2021.