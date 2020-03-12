بالفيديو: وقفة لتنسيقية لجان مقاومة وموظفي معتمدية اللاجئين وتقديم مطالب عاجلة

تمت يوم الخميس وقفة للموظفين والعاملين بمعتمدية اللاجئين برئاسة المعتمدية بشارع الجامعة ومجلس الوزراء وتم تسليم مذكرة لمجلس الوزراء.

تمثلت الوقفة في عدة مطالب منها هيكة معتمدية اللاجئين والتي ظلت كما هي لم يطلها اي تغيير وتعين معتمد للاجئين بدل المعتمد المكلف.

نص المذكرة

جمهورية السودان الديمقراطية

سيادة رئاسة مجلس الوزراء الموقر

مذكرة مطالب تنسيقية لجان مقاومة وموظفي معتمدية اللاجئين

لاشك أن ثورة ديسمبر المجيدة قامت من أجل دولة الحرية والعدالة المجتمعية

والمؤسسية ودور الشباب والخريجين فيها لا ينكره الا مكابر وهاهم شباب وموظفي معتمدية اللاجئين

يتنسمون عبق العدالة ان تهب رياحه علي مؤسستهم لتعود رائدة ولترفد اسم السودان في المحافل الدولية

بما يرفع الهامات وانتم تعلمون طبيعتها في التعامل مع المنظمات الدولية والاجانب من لاجئين ووافدين

وان تقزم دورها الآن ناتج عن تكلس افكار ادارتها الحالية الفاسدة إداريا في تدوير تمكين افراد رواد النظام

الهالك مما حجم من أداءها الخدمي والمؤسسي تجاه اللاجئين وجعلها اشبه بشركة خاصة مع توطين التوريث

والامتداد الاسري في كافة اسكانات اللاجئين بمختلف ارجاء البلاد ..

نحيط سيادتكم علما ان ادارة معتمدية اللاجئين الحالية هي امتداد فعلي وعملي للنظام السابق وصورة مريعة

للتدهور والانهيار المؤسسي والاداري وان موجهات الدولة بازالة التمكين فيها وتفكيكه لم تخط اي خطوة

بل وانعكست الآية بأن سلطت الادارة الحالية سهام تمكينها بتخفيض وفصل عشرات الموظفين والخريجين

الملتحقين حديثا بالمؤسسة في العام 2017 تحت معيار لا يقبله المنطق ولا القانون اسموه ( من يدخل أخرا

يخرج اولا) وابقت علي منسوبيها من الاقارب والأبناء والشراكات الاسرية التي جعلت 5 افراد من أسرة واحدة

يعملون بمكتب واحد و67 فردا من اسرة واحدة وامتداداتها علي محيط اسكان واحد بعدة معسكرات مما لاتقبله

المعايير المهنية ولا الأخلاقية بلا حياء .

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كما ونلفت انتباهكم لما جري من احتجاجات بمعسكرات الشجراب لانعدام الخدمات والبيئة والتعامل غير الانساني

الأمر الذي فجر الاوضاع مما استدعي تدخل الجهات الأمنية والشرطية وايضا اضراب العاملين باسكان الضعين

الذي دخل يومه الثامن علي التوالي احتجاجا علي تدهور الاوضاع الخدمية وتسلط ادارة ضابط الأمن بالمعاش

بفصل وتخفيض عشرات الموظفين الجدد ..

وننوه ايضا علي عدم قدرة الادارة الحالية علي التعامل كرصيف محترم مع المندوب السامي UNHCR وهو الرصيف

الممول لمشروعات اللاجئين الخدمية بعد ادراك الاخيرة للقصور المريع وعدم قيام مباني المشروعات بمختلف الاسكانات

بدءا بكوستي وكادوقلي والضعين وانتهاء بالفولة ونيالا بالردوم مما دفعها لسحب البساط من معتمدية اللاجئين والتعاقد مع منظمات

ومتعهدين للبناء وتمويلها دون حتي الرجوع لمعتمدية اللاجئين مما يضعف هيبة الدولة كمؤسسة سيادية لازالت ترضخ تحت سيطرة

اعضاء النظام الغابر ومما اضاع علي الدولة اقتصاديا مئات الالاف من الدولارات كان يمكن ان تسهم في دعم الاقتصاد ..

كل ما سبق دفعنا كلجان مقاومة وموظفين وخريجين جدد واشفاقا علي حال المؤسسة وسيادة الدولة كشباب مستنير وبالوعي الثوري

الغامر ان نرفع لسيادتكم مطالبنا المتمثلة في الآتي ????

# هيكلة معتمدية اللاجئين

#تعيين معتمد جديد للاجئين

#تفعيل لجنة تفكيك التمكين بالمعتمدية

#ترفيع الكفاءات من الموظفين من حملة الدكتوراة الخاضعين تحت مدراء لا يملكون حتي الشهادات الثانوية .

#ازالة الشراكات الاسرية.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)