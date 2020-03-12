بالصورة..إستخدام عامل كمثبت تعقيم ضد كورونا في أرامكو السعودية يشعل مواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أشعلت صور استخدام عامل كمثبت تعقيم ضد كورونا في أرامكو السعودية مواقع التواصل الاجتماعي، وخلقت حالة من الجدل والغضب وأظهرت الصور عامل آسيوي يحمل معقما داخل مباني شركة أرامكو السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مما دفع الأخيرة إلى الاعتذار رسميا.

واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى “طبقية وعنصرية وإهانة من الشركة لأحد العمال وتجاهل صحته وإمكانية انتقال العدوى إليه.

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وانتقد بعض المغردين السعوديين الطريقة قائلين: إذا كان هناك اهتماماً بالتعقيم والنظافة يمكن لهم تثبيت معقم عند مقبض الأبواب والمصاعد وماشابه بطريقة سليمة بدلا من هذا الاسلوب اللاانساني والسيء جدا.

فيما علق أحدهم منتقداً : ما شاء الله على ذكاء اللي اقترح هاي الفكرة، مو كان اسهل انهم يحطوا المعقمات على طاولة وجنبها لافتة

واعتذرت شركة أرامكو السعودية عن استخدام عامل كمثبت تعقيم ضد كورونا ، موضحة ان هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، تم دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.