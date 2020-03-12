ثنائية تجمع فرفور وحرم النور

الخليج 365 : شكل الفنان جمال فرفور والفنانة حرم النور ثنائية لافتة في حلقات برنامج “يلا نغني” الذي يجري تصويره هذه الأيام باستديوهات قناة الهلال الفضائية. وقدم الثنائي خلال الحلقات بحسب صحيفة آخر لحظة باقة من الأغنيات وقد وجدت الثنائية إشادة فريق البرنامج والفنانين والفنانات المشاركين فيه. يذكر أن برنامج “يلا نغني” يتم بثه يومياً على شاشة “الهلال” طوال أيام شهر رمضان المعظم، ويشارك فيه أبرز نجوم الساحة الغنائية.

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