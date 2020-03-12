عاجل.. نجم الدوري الإيطالي يصل الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل العاصمة السودانية الخرطوم اليوم نجم المنتخب السوداني وباستيا كالشيو الإيطالي عمارطيفور للانضمام لمُعسكر صقور الجديان بفندق ايوا، وكان في استقباله الأستاذ لؤي الحلاويمسؤول ملف حصر اللاعبين المُحترفين بالخارج. ويستعد المنتخب لمواجهة توجو استعدادا لمواجهة منتخب غانا.

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