غبار وتدني مستوى الرؤية يستمر حتى الجمعة

التاريخ: 12-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية -وحدة الإنذار المبكر- ، بحسب السودانى عن تدني في مستوى الرؤياء الأفقية والرأسية ، بسبب نشاط الرياح السطحية اليوم “الخميس” ، يبدأ التدني في ولايات ( الشمالية ، نهر النيل ، الخرطوم وشمال دارفور ) ، مع إستمرار الظاهرة حتى يوم غدٍ “الجمعة” . Advertisements ونوهت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة ومرضى الأمراض الصدرية والعيون ، توخي الحيطة والحذر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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