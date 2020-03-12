ضبط تناكر مهربة تحمل (22) الف جالون

التاريخ: 12-مارس-2020
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تمكنت الية مراقبة وضبط توزيع الوقود بحسب السودانى من ضبط عدد (2) تانكر تحمل (22) الف جالون بنزين في طريقها للتهريب، وضبط الناقلات بعد تغير وجهتها المحددة حسب جدول التوزيع الصادر من وزارة الطاقة والتعدين .
و بحسب تعميم صحفي من الوزارة ، ان الناقلات تم تعبئتها من مستودع الجيلي، و كان يحمل الاول (47) الف لتر مايعادل 10 الف جالون في التاسع من فبراير الماضي، فضلاً عن آخر يحمل (53.999) الف التر مايعادل 12 الف جالون.
و اضاف: كانت في طريقها لمحطات وكلاء يتعبون لشركة اويل انرجي بام درمان – دار السلام ، وتم ضبطها بعد تغيير وجهتها الي جهة غير معلومة ، وتم فتح بلاغ بالقسم الشرقي الخرطوم ، ومازالت التحريات جاريه .
و ذكر التعيمم ان المعروضات تم توزيعها لحوجة المواطنين لها بعد مخاطبة النيابة العامة والي حين انتهاء الاجراءات القانونية
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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