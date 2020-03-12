عاجل.. السودان وإثيوبيا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني

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الخميس 12 مارس 2020
كتب
محمد أمين
اتفق السودان وإثيوبيا على التنسيق العسكري والامني المشترك في مجال التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والمهددات الماثلة وتأمين الحدود بالقوات المشتركة ضد الجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية وإرساء الأمن والاستقرار بتبادل المعلومات الأمنية.
وصل الخرطوم اليوم (الخميس) وفد عسكري اثيوبي بقيادة نائب رئيس اركان الجيش، الجنرال برهانو جولان.
والتقى وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الوفد العسكري بالخرطوم بحضور السفير الاثيوبي والمحلق العسكري بسفارة الخرطوم.
وأشار وزير الدفاع إلى أن الإرهاب وعدم الاستقرار عندما يتأثر به السودان ستكون له انعكاساته الخطيرة على كل الإقليم.
ونوه إلى أن اتقان العمل العسكري والامني المشترك على الحدود بين البلدين يجنب المجتمعات اي احتكاكات تؤدي إلى اراقة الدماء.
وأكد أن السودان يعي مصالحه الإقليمية التي تتطلب التعاون مع دول الجوار.
وأشار جمال الدين إلى أن زيارة من الوفد الإثيوبي العسكري للتضامن والاطمئنان على رئيس الوزراء، سيكون لها اثر طيب ورفع للروح المعنوية للقيادة والشعب السوداني.
من جانبه أكد (برهانو) على أن القوات المسلحة في البلدين تعمل بتنسيق كبير وأن تنشيط العلاقات مهم جداً خلال المرحلة القادمة.
وقال إن الأمن في البلدين له انعكاسات مشتركة على الطرفين، وأن مكافحة الإرهاب واجب مشترك لرفض إثيوبيا لكافة الأعمال الإرهابية.
ودعا نائب أركان الجيش الإثيوبي، إلى تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية لأفاق أوسع، مشيرًا إلى العمل المشترك لسد الثغرات الأمنية ضد أعداء الاستقرار بالمنطقة.
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