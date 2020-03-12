أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس في بنك السودان المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض اليوم الخميس 12 مارس 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي . 12/03/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5295 0.5321 0.5308 الجنيه الاسترليني 70.4857 70.8381 70.6619 الفرنك السويسري 58.8109 59.1050 58.9579 الدولار الكندي 39.9022 40.1017 40.0020 كرونة السويدية 5.7603 5.7891 5.7747 الكرونة النرويجية 5.6255 5.6536 5.6396 الكرون الدنماركي 8.3154 8.3570 8.3362 الدينار الكويتي 178.3398 179.2315 178.7856 الريال السعودي 14.6546 14.7279 14.6912 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.8112 146.5403 146.1757 ريال عماني 142.8943 143.6088 143.2515 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 62.1225 62.4331 62.2778 XAR 2891.3327 2906.6779 2899.0053 المادة السابقة ضبط تناكر مهربة تحمل (22) الف جالون

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