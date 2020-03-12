كاميرات المراقبة تسجل محاولة اغتصاب مرعبة لمصرية في الكويت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوات الأمن في الكويت من القبض على وافد آسيوي إثر اتهام وافدة مصرية له بتعمد هتك عرضها واغتصابها في جمعية تعاونية.

ووفقا لجريدة “الأنباء” الكويتية، تم توجيه تهمة هتك العرض للوافد بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثقت تعمده لمس جزء حساس من جسدها بشكل غير مبرر، وفيه تحريض على الفسق والفجور.

وحسب مصدر أمني فإن وافدة من مواليد 1979 تقدمت إلى مخفر شرطة خيطان، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بشراء احتياجات العائلة، حيث قام الوافد الذي يعمل في المكان بالاقتراب منها ولمس جزء حساس من جسدها، مشيرة إلى أنها قامت بالاستعانة بمدير التعاونية الذي قام بمراجعة ما حدث من خلال كاميرات المراقبة، وأكد أن الوافدة رفضت إخطار زوجها بما حدث حتى تبلغ أجهزة الأمن ولا يقوم زوجها بارتكاب جريمة بحق الوافد.