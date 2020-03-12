وزارة الثروة الحيوانية: السودان خالي من مرض الوادي المتصدع

الخميس 12 مارس 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين أعلن وزير الثروة الحيوانية، علم الدين عبدالله السيطرة على مرض حمى الوادي المتصدع في ينايرالماضي، في أقل من ثلاثة أشهرمن ظهوره في بؤرة محددة بمنطقة البحر الأحمر .

وقال الوزير بحسب (وكالة السودان للانباء) إن منظمة الصحة العالمية أكدت خلو السودان من مرض الوادي المتصدع. Advertisements وكشف عن بدء الإجراءات الفنية لمعاودة صادر الماشية للمملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق للماشية السودانية، في نهاية مارس الحالي. وتوقع وزير الثروة الحيوانية أن يسهم التعداد الزراعي الشامل المزمع إجراؤه في الفترة من 2020-2022م في وضع إستراتيجية قومية للثروة الحيوانية بالبلاد. وأشارإلى أن تقديرات الثروة الحيوانية غير الرسمية لولايات، شمال كردفان تبلغ 22 مليون رأس من الماشية ، وغرب كردفان 23 مليون رأس.

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