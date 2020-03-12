عاجل| عاصفة ترابية تضرب الخرطوم

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الخميس 12 مارس 2020
شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس عاصفة ترابية شديدة، كانت توقعتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسودان.
وتسببت العاصفة في تدني مستوى الرؤية الأفقية والرأسية بسبب نشاط الرياح السطحية العالية السريعة والمثيرة للغبار، وبدأت العاصفة من الولايات السودانية الشمالية ودارفور في الغرب، ويُتوقع أن تستمر حتى يوم غد.
وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسودان، المواطنين تنظيم أنشطتهم الخارجية، وطالبت مستخدمي الطرق السريعة وقاطني المناطق المكشوفة، ومصابي الأمراض الصدرية، وأمراض العيون، توخي الحيطة والحذر وأخذ التدابير اللازمة.
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