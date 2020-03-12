لقاء هام لوزيرة الخارجية.. ماذا دار فيه؟

الخميس 12 مارس 2020 بحثت وزير الخارجية السودانية أسماء عبدالله، مع المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الخميس في الخرطوم، عددا من القضايا ذات الصلة بأوضاع اللاجئين والنازحين في السودان وسبل دعم الحكومة الإنتقالية في ما يتعلق بإيجاد حلول جذرية تفي بجميع المتطلبات.

Advertisements وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن اللقاء ناقش سبل تقديم الدعم فيما يتعلق ببرامج العودة الطوعية للاجئين السودانين في الدول الجوار، وآليات دعم المجتمعات المضيفة للاجئين. كما تناول اللقاء كذلك سبل التنسيق لدعم البرامج والمشاريع على المستوى الوطني، بجانب التنسيق مع الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والإيقاد.

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