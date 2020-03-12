البرلمان الألماني يمدد مهمة الجيش في السودان وجنوب السودان

الخميس 12 مارس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وافق البرلمان الألماني اليوم الخميس على تمديد مهمة جنود الجيش الألماني المشاركين في مهمة يوناميد الدولية في السودان، ومهمة يونميس في جنوب السودان.

وجاءت الموافقة بفضل الأغلبية التي وفرتها الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا. Advertisements يذكر أن عملية يوناميد هي عملية مشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في إقليم دارفور في السودان. غير أن البرلمان خفض الحد الأقصى للجنود المشاركين من 50 إلى 20 جنديا فقط. ويسري قرار التمديد للمهمة مبدئيا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل إذ يجري تفاوض داخل الأمم المتحدة حول تفاصيل عملية جديدة. وتقوم عملية يوناميد بحماية المجتمع المدني وتقديم مساعدات إنسانية ومراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار في الإقليم المتأزم الذي يقع غربي السودان.

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