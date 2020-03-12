المجلس الأوروبي يجتمع بشكل عاجل لمواجهة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، عقد اجتماع عاجل للمجلس الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على استمرار المفوضين الأوروبيين بالقيام بالمهمات والزيارات الرسمية في الوقت الحالي.

أمستردام-سبوتنيك. قال مامر، اليوم الخميس، خلال الإحاطة الإعلامية للمفوضية الأوروبية: ” قرر المجلس الأوروبي ضرورة الاجتماع يوم الثلاثاء، لبحث المزيد من التعاون والتدابير لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في الدول الأعضاء”.

وأضاف إيريك مامر: “رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اجتمعت اليوم مع فريقها لجمع المعلومات أول بأول، حول تطورات انتشار الفيروس، ودراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير. وهي رسالة أن الوضع الحالي يهم جميع الدول الأعضاء وليس دولة لوحدها. ”

وتابع المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية: “المفوضون مازالوا يقومون بعملهم ويسافرون كما هو مجدول، وسنرى تطور وضع انتشار فيروس كورونا، وعلى أساسه سنتخذ إجراءات، مثلا من الممكن أن ينوب بعض الأشخاص عن المفوضين في زيارتهم القادمة”.

وأشار مامر، خلال الإحاطة الإعلامية: “نحن نتساءل عن اختيار بعض الدول واستثنائها من القرار الأميركي لحظر سفر مواطنينا، نتساءل عن هذا الخيار ولكننا لا نحقق في ما وراء هذا القرار. ولكن دورنا أن نعمل مع جميع الأطراف للحد من انتشار العدوى ونحن نركز على اقتصادنا وعلى كيفية ردنا بأكثر طريقة منطقية”.