بريطانيا تتكبد خسائر فادحة بسبب قرار ترامب حظر السفر إلى أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، أن حظر السفر إلى أوروبا، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني.

وقال سوناك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن حظر السفر سيكون له تأثير من ناحية الطلب على الاقتصاد البريطاني، حيث إن الناس لا ينفقون في الحالة الطبيعية بنفس الطريقة التي ينفقون فيها عند السفر.

وأشار سوناك إلى أن القرار سيؤثر على عملية التصدير، وسيسبب مشكلة على العرض بالنسبة للشركات البريطانية، وسيقلص الطاقة الإنتاجية للاقتصاد البريطاني بشكل مؤقت، بحسب “رويترز”.