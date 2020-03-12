شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتبر وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، أن حظر السفر إلى أوروبا، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني.
وقال سوناك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن حظر السفر سيكون له تأثير من ناحية الطلب على الاقتصاد البريطاني، حيث إن الناس لا ينفقون في الحالة الطبيعية بنفس الطريقة التي ينفقون فيها عند السفر.
وأشار سوناك إلى أن القرار سيؤثر على عملية التصدير، وسيسبب مشكلة على العرض بالنسبة للشركات البريطانية، وسيقلص الطاقة الإنتاجية للاقتصاد البريطاني بشكل مؤقت، بحسب “رويترز”.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تتكبد خسائر فادحة بسبب قرار ترامب حظر السفر إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.