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مجلس الوزراء يُوجِّه بتضمين قوانين منع التمييز على أساس الإعاقة

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التاريخ: 12-مارس-2020

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مجلس الوزراء يُوجِّه بتضمين قوانين منع التمييز على أساس الإعاقة

قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إنّ مجلس الوزراء استمع في جلسته أمس إلى تقرير حول حقوق أصحاب الإعاقة.

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وأضاف في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، أنّ المجلس قرّر إعادة التشريعات وتضمين القوانين الخاصّة بمنع التمييز على أساس الإعاقة مع كفالة حقوقهم، خاصّةً رفع مُستوى التأمين الصحي لهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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