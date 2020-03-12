تجمُّع أصحاب العمل يُطالب بإلغاء قيود الصادر

طَالَبَ عُضو تجمُّع أصحاب العمل السوداني معاوية أبا يزيد، بإلغاء جميع القُيُود المفروضة على الصادرات وتشجيع الإنتاج الزراعي.

وقال أبا يزيد لمصادر أمس، إنّهم في التجمُّع لديهم رؤية علمية لكيفية مُساهمة القطاع الخاص في مشروع الجزيرة لأجل تحسين الاقتصاد السوداني وانتشاله من الفشل.

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وأشار أبا يزيد بحسب صحيفة الصيحة، إلى ورقة أعدّها التجمُّع لعرضها في المُلتقى الاقتصادي المُرتقب حول الوجود الأجنبي البالغ نحو (9) ملايين شخص ومدى تأثيره الخطير على المُواطن السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)