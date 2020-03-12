التاريخ: 12-مارس-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements كشف رئيس تنظيمات المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عبد السلام الشامي عن زيادة السعر التركيزي لجوال القمح إلى (3500) جنيه بدلا عن (3) آلاف جنيه التي أعلنت مؤخراً وذلك استجابة لنداءات مجلس تنظيم المنتجين بالمشروع. وأكد الشامي في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن مجلس تنظيمات سيسلم انتاج القمح كاملاً إلى المخزون الاستراتيجي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة السعر التركيزي لجوال القمح إلى (3500) جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.