الدفاع المدني يسيطر على حريق بطلمبة وقود بام درمان

التاريخ: 12-مارس-2020 فى : حوادث 2 مشاهدة سيطرت قوة من الدفاع المدني على حريق شب داخل طلمبة الدومة بمنطقة ود نوباوي بام درمان. Advertisements وبحسب مصدر تحدث لصحيفة المجهر ان ألسنة اللهب تصاعدت من الطلمبة جراء اشتعال النيران، وفور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الحادث وقامت بالسيطرة على الحريق كما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة اسباب الحريق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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