الشرطة تتحرى حول مقتل عشريني داخل منزله بـ (15) طعنة

التاريخ: 12-مارس-2020 فى : حوادث 13 مشاهدة Advertisements تحقق شرطة ام درمان في ملابسات مقتل شاب داخل منزله من قبل مجهول، وذلك بضاحية غرب الحارات بام درمان. ونقل مصدر لصحيفة المجهر ان المجني عليه معلوم الهوية، وفي العقد الثاني من عمره تم العثور عليه مقتولاً داخل منزله بالثورة الحارة “99” وفور اكتشاف الحادث تم ارسال فريق من الشرطة والادلة الجنائية قام بجمع المعروضات من مسرح الحادث، واتضح ان الجثة تعرضت لنحو “15” طعنة متفرفة، كما وجد شعر صناعي نسائي بالقرب من الجثة،؟ وعقب اكتمال التحري، واخذ العينات تم تحويل الجثة للمشرحة بموجب امر تشريح. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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