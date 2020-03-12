السودان يقدم شرحا للبعثات الدبلوماسية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء

الخميس 12 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قدمت وزراة الخارجية السودانية تنويرا للسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان بشأن المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والموقف من فايروس كورونا ، مؤكدة ان الاوضاع الامنية في البلاد مستقرة.



وقال وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين، في بيان صحافي اليوم (الخميس) أن استهداف رئيس الوزراء جاء نتيجة للتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد بثورة ديسمبر .

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ووصف قمرالدين الحادث بالارهابي الدخيل على الشعب السوداني المعروف ببعده عن الغلو والتشدد.

واشار إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات أمنيةٍ مشددة لحماية مواطنيها وكافة المقيمين في البلاد.

من جهة أكد وزير الدولة بالخارجية ان بلاده لم تسجل أي حالة اصابة بفايروس كورونا، معلنا تضامن السودان مع دول دول العالم المتاثرة بالمرض.