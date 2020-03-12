المفوض السامي لشئون اللاجئين يبدأ زيارة إلى السودان

الخميس 12 مارس 2020

بدأ المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، زيارة إلى السودان، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم - أن وكيل وزارة الخارجية السفير الدكتور الصديق عبد العزيز عبد الله، و مدير إدارة المنظمات الدولية السفيرة نادية محمد خير عثمان، كانا في استقبال المسئول الدولي.

وأوضحت أن جراندي سيلتقي مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعدد من الوزراء.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين السودان والمفوضية في المسائل الخاصة باللاجئين، والوقوف على المشروعات التي تنفذ عبر المفوضية في السودان، فضلا عن متابعة لقاء رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع المفوض السامي للاجئين أبان مشاركته في الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي.