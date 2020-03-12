والي البحر الأحمر: بوابة النيلين الحُرة ستمثل قيمة مُضافة للولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي البحر الأحمر المُكلّف اللواء حافظ التاج مكي، إنّ الولاية تُعاني الفقر والبطالة، رغم أنّها تطل على البحر الأحمر بساحل طوله (840) كيلو متراً مربعاً.

ووضع الوالي ببورتسودان أمس، حجر الأساس لبوّابة النيلين الحُرة، ونوّه إلى أهمية إمكانَات السودان البحرية، وضرورة استثمار هذه الموارد لتعود بالفائدة على البلاد والولاية، واعتبر الوالي أنّ بوابة النيلين الحُرة ستمثل قيمة مُضافة للولاية، لأنّه بخلاف تحريكها للاقتصاد، فإنّها تسهم في توفير فُرص عمل واسعة، وامتدح جُهُود أسرة الشيخ مصطفى الأمين في الحفاظ على إرثه الاقتصادي وتطويره، وأكّد حرصهم على نجاح المَشروع.

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من جانبها، قالت رئيس هيئة الاستثمار د. هبة محمد علي، إنّ المشروع ينسجم مع أُطروحات ورؤية وبرامج الهيئة التي تدعم المشاريع الاستراتيجية حيث تسهم في تحريك عَجلة الاقتصاد وتوفير فُرص العمل ونُمُو الشباب ومُحاربة الفقر.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة النيلين الأمين الشيخ، إنّ مشروع منطقة النيلين الحُرة الذي تُنفِّذه شركة النيلين يُعتبر قومياً واستراتيجياً، وكشف أنّ المشروع سيكون مُساهمة عامة، وأنّ الأسبقية ستكون لأبناء الثغر، وطالب الحكومتين المركزية والولائية بالإسهام في تذليل الصعاب كَافّة حتى يتحوّل الحُلُم إلى وَاقِعٍ.

الصيحة