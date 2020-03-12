وزير الصحة يقر بأنعدام الدواء الحكومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم، بوجود فجوة في الميزانية لتغطية العلاج المجاني من الصندوق القومي للإمدادات الطبية بلغت (7) ملايين يورو، ونوه لتأخير دفع المبلغ منذ نوفمبر الماضي.

وأوضح أكرم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، أن الجهات الحكومية التزمت بدفع (11) مليون يورو فقط من المبلغ المطلوب (18 مليون يورو).

واعترف الوزير بانعدام الدواء الحكومي ووجود شح فيه، بينما ارتفعت أسعار الأدوية في الصيدليات التجارية.وأكد وقف اعتمادات الدواء بالمؤسسات الخاصة، ونوه لحاجة القطاع لـ(8.55) مليون يورو.

وأقر بحاجة القطاع الى (600- 700) مليون دولار في السنة، وقال إن الجهات التمويلية لم تلتزم بفتح أوراق اعتماد بالسعر الرسمي للدولار.