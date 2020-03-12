حميدتي يكشف عن مشروع لإعادة تأهيل مُستشفيات بالتنسيق مع الصحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَ النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن مشروع لإعادة تأهيل بعض المُستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية من أجل تقديم وتوفير الخدمات الطبية للمُواطنين كافّة.

وأكّد “حميدتي” خلال افتتاحه بمعسكر شمبات أمس، وحدة الطوارئ والإصابات الخاصة بمنسوبي “الدعم السريع”، اهتمامه ودَعمه للدائرة الطبية بـ”الدعم السريع”، وامتدح جُهُود الدائرة الطبية في تقديم أفضل الخدمات الطبية لقوات الدعم السريع، وإنشاء وحدة طبية بمُواصفات تقنية عالية وحديثة لاستيعاب أكبر عددٍ من المرضى، ووجّه “حميدتي” بضرورة إنشاء وحدات طبية في الولايات وإعطائها الأولوية باعتبار أنّ منسوبي الدعم السريع بالولايات أكثر حاجة للخدمات الطبية، وقال إنّ الوحدة بها كل الأقسام الطبية والكوادر المُؤهّلة لتقديم أفضل الخدمات الطبية، ووجّه “حميدتي” بضرورة الاهتمام بالولايات وإعطائها الأولوية في مجال الخدمات الطبية.

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