فيتو امريكي يمنع عنا دعما سعودياً اماراتياً

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الامثال الشعبية الرائجة عندنا القول لشيئ انه حجوة ام ضبيبينة وذلك عندما يكثر الحديث عن امر ويتم التداول حوله دون حسم له ، ومن ما جرى الحديث عنه كثيرا موضوع الدعم السعودى الاماراتى للسودان ، وكنا قد قرأنا من قبل حديثا اوزير المالية عن تلكؤ السعودية والامارات فى الوفاء بالتزاماتهما نحو السودان وعدم سدادهما لما قطعاه على انفسهما ثم جاء حديث عضو المجلس السيادى البروفيسور صديق تاور الذى صرح به فى كادوقلى وكشفه حقيقة صادمة بقوله ان الدعم السعودى الاماراتى للسودان لايتعدى 10% مما يتم ذكره وهو الأمر الذى دعى بعض الناس الى القول بان الدعم السعودى الاماراتى ليس إلا اكذوبة كبرى لايصدقها الواقع .

بعض مؤيدى السعودية المسبحين بحمدها ممن لايقبلون بانتقاد تصرفاتها كالعضو القيادى بقوى إعلان الحرية والتغيير الاستاذ

محمد عصمت ظلوا يؤكدون ان السعودية هى الداعم الكبير للسودان وإن الايادى السعودية البيضاء على السودان واضحة جدا بحسب كلامه وهو ما كذبه الواقع وكذبه كلام السيدين وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى وعضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور كل على حدة .

واستمرارا لهذا الجدل وعدم انتهاء حجوة ام ضبيبينة هذه نقرأ فى الخبر ان مصادر متطابقة بالخرطوم قالت لـ “سودان تربيون” إن كل من السعودية والإمارات توقفتا عن تقديم العون المعلن للحكومة الانتقالية في السودان برغم تعهدات سابقة وضعها مسؤولو البلدين على طاولة المتنفذين في الخرطوم ، وفور التغيير الذي أطاح بحكومة الرئيس عمر البشير – في 11 أبريل من العام الماضي ـ تعهدت كل من السعودية والإمارات بتقديم حزمة مساعدات مشتركة للخرطوم بقيمة 3 مليار دولار.

وفي نهاية ابريل الماضي وقعت الامارات والسودان على اتفاقية لإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، ولحقت بها السعودية في 19 مايو بإعلانها إيداع ذات المبلغ خزينة بنك السودان للمساعدة في إقالة عثرته الاقتصادية.

وأكد مسؤولون في عدد من الوزارات ذات الصلة لـ “سودان تربيون” إن جملة المبلغ الذي وصل حكومة الخرطوم من الرياض وأبو ظبي حوالي مليار دولار حيث أن البلدين أرسلا وقودا ومساعدات غذائية بقيمة 500 مليون دولار علاوة على الإيداع البنكي لذات المبلغ بينما لم يتم استلام ملياري دولار وفقا للتعهد السابق.

وطبقا للمصادر الموثوقة التي تحدثت لسودان تربيون فإن السعودية والإمارات أوقفتا الدعم الذي كان مقررا للسودان بتوجيهات من الولايات المتحدة التي قالت انها لا ترغب في تقديم مساعدة للخرطوم ما لم تتأكد من سيطرة الشق المدني وتراجع نفوذ العسكريين في السلطة.

وفي اكتوبر 2019 أعلن السودان تسلم 540 طن من القمح المقدم من السعودية والإمارات العربية المتحدة التي شحنت على دفعات منذ ابريل 2019. كما استلم السودان 50 ألف طن من الأسمدة والمغذيات الزراعية في اغسطس 2019.

وكانت الدولتان التزمتا بتوريد ما يعادل مليارين ونصف المليار دولار من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والمواد الزراعية، إضافة إلى دعم قطاع التعليم؛ للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي تسعى إليه الحكومة السودانية.