ادانة النظام القضائي في البحرين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على الرغم من المطالبات المستمرة بوقف احكام الاعدام فى البحرين إلا ان السلطات الخليفية المسنودة سعوديا وامريكيا وصهيونيا تأبى إلا الاستمرار فى هذا التوجه وهى تحاكم شعبا باكمله لم يفعل غير المطالبة بحقوقه المشروعة التى لن تستطيع أى جهة منصفة حقوقية او سياسية أو اعلامية رفضها أو القول بانها دعوات للتخريب أو تحمل صبغة طائفية أو مذهبية كما يروج ال خليفة وال سعود واعلامهم الكاذب.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” وفى احدث مناشدة لهما طالبا السلطات البحرينية إلغاء أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة بحق رجلين تعرضا للتعذيب.

المطالبة هذه جاءت قبل اصدار محكمة التمييز حكمها النهائى ، وتعتبر احكامها هى المرحلة الاخيرة فى درجات التقاضى فى النظام العدلى بهذا البلد .

وكانت محكمة جنائية قد قضت على “علي موسى” و”محمد رمضان”، في 29 ديسمبر 2014 بتهمة قتلهما شرطي، بالرغم من انتزاع الاعترافات منهما تحت التعذيب وهو ما يفقد اعترافهما القيمة القانونية ويجعل الحكم الصادر بحقهما لا اعتبار له .

وفي نوفمبر 2015 أكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام لكنها ألغتها في أكتوبر 2018 بعد ظهور تقرير طبي لم يُكشف عنه مسبقا يؤيد تعرض موسى للتعذيب ،ولكن “المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا” اعادت أحكام الإدانة والإعدام في 8 يناير 2020.

نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش -جو ستورك – قال :حكم على موسى ورمضان مرتين بالإعدام رغم الأدلة القاطعة على أن إداناتهما بُنيت على اعترافات حُصّلت تحت التعذيب”.

واعتبر هذا الحكم “إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين”، مطالبا محكمة التمييز “ألا تفوت الفرصة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما”.

واعتقلت قوات الأمن موسى (33 عاما) في 21 فبراير 2014، ورمضان (37 عاما) في 18 فبراير 2014، بتهمة قتل شرطي وغيرها من تهم “الإرهاب”.

وأعلن كلا الرجلين أن عناصر “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” (المباحث) عذبوهما واعتدوا عليهما جنسيا.

وقد رفض رمضان التوقيع على اعتراف، لكن موسى أخبر معهد البحرين أنه عُذب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه وتجريم رمضان.

وقال موسى لمعهد البحرين في رسالة صوتية مسجلة في 11 ديسمبر2019: “كانوا يركلونني في أعضائي التناسلية باستمرار حتى فقدت القدرة على الكلام بسبب الألم. وكان شخص ما في موقع التعذيب يقول لي: ‘الحكم مكتوب لدينا بالفعل، فقط قل إن محمد رمضان هو من أعطاك القنبلة، وسوف نخفف الحكم عليك إلى السجن مدى الحياة’. فقررت إخبارهم بما يريدون”.

كما وصف رمضان لمعهد البحرين الضرب والاعتداء الجنسي في المباحث. “أثناء استجوابه قائلا لم يتوقف التعذيب، والضرب، والشتائم، حتى عندما كنت أجيب على أسئلتهم… وعندما أخبرتهم عن ألم ظهري، جعلوني أستلقي على بطني وضربوني على ظهري… كانوا يسحبون سروالي للأسفل لإظهار أعضائي التناسلية. كنت أظل في هذه الوضعية المخزية طوال فترة الاستجواب”.

وأورد التقرير الطبي إصابات على معصمي موسى والتي “أثارت الشكوك بتعرضه لاعتداء وسوء معاملة تزامنا مع إجراءات اعتقاله، واحتجازه، واستجوابه”. وخلصت وحدة التحقيق إلى وجود “اشتباه في جريمة التعذيب… والتي نُفذت بهدف إجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”.

ووفقا لمعهد البحرين، يواجه 8 من المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين خطر الإعدام الوشيك، بعدما استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية.

وفي 27 يوليو، أعدمت البحرين 3 رجال من بينهم “علي العرب” و”أحمد المالالي”، المدانَين بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية شابها التعذيب ومخاوف جادة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.

وتُعارض “هيومن رايتس ووتش” عقوبة الإعدام وتطالب “حلفاء البحرين، بمن فيهم بريطانيا بالضغط لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وإتاحة الفرصة لخبراء الأمم المتحدة للتحقيق المستقل في مزاعم تعذيب موسى ورمضان”.