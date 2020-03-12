عمر الدقير والعلاقة مع اسرائيل..رؤية خاطئة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى خطابه الجماهيرى بمدينة ود النيل ولاية سنار تناول رئيس حزب المؤتمر السوداني الباشمهندس عمر الدقير مسألة التطبيع مع العدو الصهيونى و#لقاءالعار الذى جمع بين #البرهانوالمجرم_نتنياهو باوغندا ، وفى حديثه أنتقد الدقير المجلس السيادى ورئيسه الفريق البرهان معتبرا ان المجلس تشريفى وليس له الحق فى اتخاذ اى قرار كهذا حتى يتطرق رئيسه لموضوع التطبيع مع اسرائيل.

الدقير قال بلغة دارجة بسيطة مخاطبا اهل ود النيل : انتوا عارفين يا أهلنا انو الحاجات البعملوا فيها ناس السيادى دي مافي داعي ليها .

وقطع الدقير بأن ذلك اللقاء لم يسبقه أي تشاور ، مشددا على إن العلاقة مع اسرائيل تحددها المصلحة العليا للبلاد ، ونوه الى ان الاوضاع السياسية بالبلاد تغيرت ورأى ان مسألة التطبيع مع اسرائيل قضية جدلية تحتاج الى نقاش من الدولة و في الاوساط السياسية ويجب ان نتعامل بموضوعية وواقعية وأخلاق.

وللباشمهندس الدقير نقول انك تنظر للأمر من زاوية خاطئة ياهندسة اذ ان الخلاف حول العلاقة مع العدو الصهيونى ليس ناشئا من جدوائية العلاقة من عدمها وانما من حيث الأصل ، فالعدو الصهيونى لاشرعية له أصلا ولايمتلك حق الوجود ، وهو غاصب للأرض معتد على اهلها متجاوز للحدود من كل جانب ، وهو فوق ذلك قاتل للناس واى تطبيع معه ليس إلا ظلما فادحا للنفس اولا وللشعوب المضطهدة ثانيا ، واى شخص يدعى النضال ضد الظلم والوقوف بوجه الطغاة ورفض الممارسات العدوانية لايمكن ان يقبل بفكرة اقامة علاقة مع العدو الصهيونى ، ولايمكن القول ان الامر يخضع لتقييم ونبحث عن الفائدة التى نجنيها من اقامة علاقة مع اسرائيل لأن أى ارتباط بالمحتل الغاصب للأرض يتنافى مع قواعد العدالة ولايلتقى مع المبادئ والقيم التى يدعى متبنو الحقوق والحريات الايمان بها والتقيد والالتزام بضوابطها فاعلم ذلك يا باشمهندس الدقير ولاتقل ما لايتناسب مع ادعائك نشدان الحق والحرية والسلام والعدالة .